İBB soruşturması: İlbak Holding yöneticileri gözaltında…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İlbak Holding’in ortakları Mustafa İlbak, Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
İlbak Holding’in ortakları gözaltında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İlbak Holding’in ortakları Mustafa İlbak, Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak yer aldı.
İlbak gözaltılarıyla bağlantılı olarak eski İBB Meclis Üyesi Umut Şenol’un da gözaltına alındığı öğrenildi.
İlbak Holding 10 Haziran 2024’te yayın hayatına ikinci kez başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu olarak biliniyor.
Servet Yıldırım: İsim benzerliği
Gözaltı kararı verilenler arasında Servet Yıldırım ismi de yer aldı. CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım kendisi hakkında gözaltı kararı olmadığını ifade ederek onunun bir isim benzerliği olabileceğini söyledi.