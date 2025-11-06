İBB soruşturması kapsamında CHP İletişim Koordinatörü ve 5 gazeteci ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan'ın, 'yalan bilgiyi alenen yayma' ve 'suç örgütüne yardım etme' suçlamalarıyla ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirildi.
Başsavcılık, ifade alma işlemlerinin Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğini belirtti.