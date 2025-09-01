İBB soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı da bulunan iş adamı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Soruşturmada adı geçen Emrah Bağdatlı hakkında da kırmızı bülten kararı verilmişti.