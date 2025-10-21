İBB soruşturması: Vedat Aşçı ifadeye çağrıldı
Son dakika... Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Astaş Holding ile Astaş Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı ve Mandarin Oriental Otel’in sahibi Vedat Aşçı ifadeye çağrıldı.
Aşçı’nın, yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye ile bağlantılı iş süreçleri hakkında bilgi vereceği ifade edildi.
Vedat Aşçı'dan önce de AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Dün de aynı soruşturma kapsamında Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’un ifadesi alınmıştı.