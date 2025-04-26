İBB soruşturmasında 2. gözaltı dalgası: Genel Sekreter Yardımcısı ve İSKİ Müdürü dahil 50 isim gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nda aralarında yer aldığı yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kişilere "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltiliyor.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Zabıtadan Sorumlu Genel Sektereter Yardımcısı Murat Yazıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin ve eski CHP milletvekili Turan Aydoğan da gözaltına alınan isimler arasında.

Soruşturma kapsamında toplamda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken gözaltına alınamayan 3 kişi için 'firari' statüsü getirildi.