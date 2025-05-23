İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; gözaltına alınan isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da bulunuyor. Kasapoğlu, daha önce 2. dalga operasyonunda gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan diğer isimler arasında Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt da yer aldı.

Başsavcılığın konuya yönelik açıklamasına göre toplamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'ndeki eş zamanlı operasyonlarda 49 kişiden 44'ü gözaltına alınırken kalan 5 kişi için gözaltı çalışmaları sürüyor.

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