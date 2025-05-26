İBB soruşturmasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İBB iştiraklerinde görevli yöneticilerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edilecek. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 45 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor.
4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor
Öte yandan, soruşturma kapsamında firari durumda olan 4 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bazı iştiraklerde görev yapan isimler de gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel de bulunuyor.
Aynı soruşturmanın üçüncü dalgasında daha önce gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.