İBB soruşturmasında 9 kişiye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet verme’ suçlarından tutuklu olan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu Kirazlı - Halkalı Metro Hattı yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Öte yandan etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü de Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış ve imza atmak suretiyle, Servet Yıldırım ise konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.