İBB soruşturmasında Buğra Gökce ve Uğur Ataman da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugün İBB eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla Uğur Ataman'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sanatçı Ercan Saatçi ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 87 kişi 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 90'a yükseldi

Bugün İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, İBB eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ve Uğur Ataman'ın da gözaltına alınması ile İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 90'a yükseldi.