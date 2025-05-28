İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun bazı projelerinde ortaklık ilişkisi içinde olduğu öne sürülen Beyaz, ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli projelerde ortağı olduğu öne sürülen Seyfi Beyaz, yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Beyaz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
CNN Türk muhabirinin aktardığına göre daha önce aynı dosyada yer alan Murat Abbas, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız da benzer şekilde tahliye edilmişti.
"5 milyon dolar rüşvet istendi"
Beyaz’ın, Beyaz İnşaat’ın ortaklarından biri olduğu ve iş insanı kimliğiyle bilindiği ifade ediliyor. Tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulunan Beyaz, Bakırköy'deki bir AVM projesiyle ilgili olarak kendisinden "5 milyon dolar rüşvet istendiğini" öne sürmüş, bu durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyet ettiğini belirtmişti.