İBB soruşturmasında Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği ileri sürülen gelirinin, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu iddia edildi.

Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

Savcılık, Gülibrahimoğlu'nun mal varlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlenmesi amacıyla şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi.