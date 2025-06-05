İBB soruşturmasında iki tahliye daha! Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlıktan faydalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmaları kapsamında tutuklanan iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan diğer isimler...

Soruşturma kapsamında daha önce de etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda ifade veren bazı isimler hakkında adli kontrol kararları verilmişti.

Murat İlbak, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü için Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartlarıyla tahliye kararı alınmıştı. Servet Yıldırım hakkında ise konutunu terk etmemek koşuluyla adli kontrol uygulanmasına hükmedilmişti.