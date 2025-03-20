İBB soruşturmasında son durum ne? İmamoğlu gözaltında! Savcılığın suçlamaları neler, hangi isimler şüpheli?

İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Sarıyer’deki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen açıklamada İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturmalardan biri ‘terör’ diğeri ‘örgütlü’ suçlarla ilgili.

'Çıkar amaçlı suç örgütü lideri' suçlaması

Ekrem İmamoğlu için 'çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ ifadesinin kullanıldığı ilk soruşturmada; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız dahil toplamda 100 şüpheli var.

Bu isimler "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak”la suçlanıyor.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA AŞ, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu eylemlerde kullanıldığını iddia etti.

Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin bir kısmı şöyle:

İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, İmamoğlu’nun kampanya yöneticisi Necati Özkan, müzisyen Ercan Saatçi, İmamoğlu’nun inşaat şirketinde genel müdür olarak görev yapan Tuncay Yılmaz, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İlbak Holding ortağı Mustafa İlbak ve İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak.

Kent Uzlaşısı kapsamında 'terör' soruşturması

İkinci soruşturmada ise İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli bulunuyor. Bu isimlerle ilgili 31 Mart Yerel Seçimleri’nde hayata geçirilen Kent Uzlaşısı kapsamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlaması bulunuyor.

Soruşturmada İmamoğlu'nun yanı sıra gözaltı kararı çıkan kişiler şöyle:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, firari şüpheli A.B. ve A.B.’nin sahibi olduğu Spectrum House şirketi çalışanı H.A.

İmamoğlu İnşaat şirketine kayyum atandı

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye el konuldu.

Ek koyma işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine MASAK raporları uyarınca sulh ceza hakimliği kararı ile gerçekleşti.

Soruşturmalarda kaç kişi gözaltında, kaç kişi firari?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonlarda 87 kişi gözaltında alındı. Firari 19 şüpheli için çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu dahil İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alınan isimler arasında.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker.