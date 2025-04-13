İBB soruşturmasında tutuklanan bazı isimler farklı cezaevlerine nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB soruşturmasında tutuklanan bazı isimler, Tekirdağ ve Kocaeli’deki cezaevlerine nakledildi.

Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kandıra F Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Adalat Bakanı Tunç'tan açıklama

Nakil işlemleri ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."