İBB soruşturmasında yeni operasyon: 10 gözaltı daha
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Murat Ongun’un, Fatih Keleş’in, Kadriye Kasapoğlu’nun ve İbrahim Özkan'ın şoförleri dahil, 10 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.
Ekol TV'nin haberine göre gözaltına alınan isimler şöyle:
1. Hüseyin Yurttaş ( Fatih Keleşin Şoförü)
2. Sabri Caner Kırca ( Kadriye Kasapoğlu Şoförü)
3. Kadir Öztürk ( Murat Ongun Şoförü )
4. Mustafa Bostancı ( İbrahim Özkan Şoförü )
5. Zafer Çimen ( Muhasebeci )
6. Salih İlhan ( İş Adamı )
7. Fatih Yağcı ( Ağaç Aş Çalışanı )
8. Murat Or ( Ağaç Aş Çalışanı )
9. Ümit Polat ( Ağaç Aş Çalışanı )
10. Bulut Aydöner ( İş Adamı )