İBB soruşturmasıyla ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı arttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin paylaşımda bulundukları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin sayısı 66'ya çıktı. Bu kapsamda 114 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltındaki 66 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.