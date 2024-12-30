İBB Sosyal Tesisleri ve BELTUR’da yeni dönem: Nakit ödeme sona eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal tesisleri ile Perakende Grubu İştiraki BELTUR AŞ, 1 Ocak 2025 itibarıyla sadece kartla ödeme kabul edecek.

1 Ocak’tan itibaren tüm BELTUR işletmeleri ile sosyal tesislerde nakit ödeme yerine kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kullanılacak. Yeni uygulama sayesinde, işlem hızının artırılması ve ödeme sürecinin daha güvenli ve pratik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Banka kartlarını tercih etmeyen ziyaretçiler için alternatif olarak İstanbulkart kullanımına da imkân tanınıyor. İstanbulkart ile yapılan ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli ya da kart kullanım ücreti talep edilmeyecek. 1 Ocak itibarıyla BELTUR işletmelerinde, İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit iade kampanyası uygulanacak.

19 milyon 750 bin kişi hizmet aldı

2024 yılı itibarıyla İBB sosyal tesislerinden toplam 19 milyon 750 bin kişi hizmet aldı. Yeni uygulamayla, sosyal tesisler ile BELTUR’a gösterilen yoğun ilgi ve talep doğrultusunda, ödeme yöntemlerinde hız ve kolaylık sağlanması amaçlanıyor.