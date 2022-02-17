İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti, İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da su fiyatına kademelere göre yüzde 50, yüzde 60 ile yüzde 80 oranında zam yapılması teklifinin İBB Meclisi’nde reddedilmesine tepki gösterdi.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullular güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğal gaza yüzde 102 zam yapılırken AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi. Alkışlıyoruz. Darısı tüm zamların başına" dedi.