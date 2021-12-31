İBB Sözcüsü Ongun: İBB kapılarını sonuna kadar açtı

İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönderdiği 4 mülkiye başmüfettişi çalışmalarına devam ediyor. Müfettişlerle iş birliği içinde çalışıldığını belirten İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İBB kapılarını sonuna kadar açtı. Artık tüm gelişmeler şeffaf şekilde İstanbullularla paylaşılıyor. Meclis toplantıları, ihaleler, yatırımlar, bütçe sunumları, hepsi canlı yayınlanıyor.” dedi.

20 kişiden suç duyurusu

Ongun dün akşam KRT'de katıldığı televizyon programında da “Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesailerine başladılar. Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz.” açıklamasını yapmıştı.

Ongun, bazı gazetelerde 37 kişinin terörist olduğu gerekçe gösterilerek yayınlanan fotoğraflarla ilgili de şunları söylemişti:

“Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak ve şirketlerinde çalışıyorlar. Bu arkadaşları çağırdık, dedik ki 'Sen bu musun? Senle ilgili böyle iddialar var'. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan gazeteye tazminat davası açtılar.”