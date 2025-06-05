İBB, uygulama bazlı taşımacılık için 150 yeni taksi plakası ihalesi açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki taksi hizmetlerini iyileştirmek amacıyla 2 bin 500 yeni taksi plakasını kademeli olarak hizmete sunmayı planlıyor. Bu kapsamda ilk etapta 150 yeni taksi plakası için ihale açılacak.

İBB'nin açıklamasına göre, söz konusu taksiler “uygulama bazlı taşımacılık” sistemine entegre olacak ve mevcut taksi sistemine dijital altyapıyla destek sağlayacak. Yeni plakaların kullanım hakkı süresiz değil, 29 yıl ile sınırlandırılacak.

İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhale kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Her katılımcının sadece bireysel başvuru yapabileceği ihalede, kişi başına yalnızca bir plaka verilebilecek. Her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 127 bin 500 TL olacak.

Başvuru için gerekli belgeler arasında İstanbul’da ikamet edildiğine dair ikametgah belgesi, geçerli sürücü belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz ve şartnamenin satın alındığını belgeleyen makbuz yer alıyor. Başvurular yalnızca elden İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne yapılacak; telgraf, faks veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

İhale şartnamesi ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen modern tasarımlarıyla yollarda olacak. İBB yetkilileri, bu adımın taksi hizmetlerinde kaliteyi artıracağına ve dijitalleşmeyi hızlandıracağına inanıyor.