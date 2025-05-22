İstanbul'da özel halk otobüsleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yaşanan ödeme krizinde uzlaşma sağlandı. Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, yapılan görüşmelerin ardından eylemin sona erdiğini ve otobüslerin bugün itibarıyla yeniden seferlere çıkacağını duyurdu.

İBB Başkan Vekili Aslan'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Aslan "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İETT ve Özel Halk Otobüsleri temsilcileri ile yapılan görüşmede anlaşma sağladı. İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Aslan aynı zamanda İBB'nin son 5 yılda, 15,8 milyar TL'lik bilet gelirine rağmen özel halk otobüslerini halkın ucuz ve güvenli ulaşım hakkından yararlanabilmesi için 35,3 milyar TL ile yüzde 55 oranında sübvanse ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Özel halk otobüsçüleri, aylardır İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle bugün 1.930 araçla iş bırakma kararı almıştı. Karar doğrultusunda sabah saatlerinde birçok otobüs sefere çıkmadı, duraklarda yoğunluk yaşandı.

Özel halk otobüsleri neden grevde?

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı.

Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’nin dört aydır ödeme yapmadığını, özel halk otobüsü işletmecilerinin ise yakıt ve personel giderlerini karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Ovacık, İBB’nin 15 Mayıs’ta verdiği 500 milyon TL’lik ödeme taahhüdünü yerine getirmediğini ve bu nedenle grev kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.