İBB ve USTDA arasında ikinci hibe anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başakşehir’deki “Veri Merkezi”nin bir benzerini, kentin Anadolu yakasında da kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda, ABD Kalkınma Bankası (USTDA) ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

Kentlerin yeni nesil teknolojiler ile çağa ayak uydurma zorunluluklarının bulunduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Akıllı bir şehir tasarlamak istiyoruz"

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri karşısında, dijital dönüşüm projesi ile İstanbul’u çağı yakalamış, akıllı bir şehir olarak tasarlamak istediklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: Bu proje kapsamında, İstanbul’umuzun önde gelen ve eli kulağında sorunlarına çözüm olarak; felaket ve kurtarma veri merkezi geliştirilmesi adına kıymetli çalışmalar yürütmeyi istiyoruz. İstanbul’un yarınını şekillendirmede, bilim ve teknolojinin rol almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda USTDA’ya, İstanbul’un dijital dönüşümüne gerçekleştirdikleri katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, çok değil kısa bir süre önce, yine veri teknolojileri alanında bir başka iş birliğine imza atmıştık. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, bu tür iş birliklerinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesini çok değerli buluyorum. Bu partnerliğin gelecekte de devam etmesini diliyorum.”

USTDA Direktörü Abrajano ve Büyükelçi Satterfield ise konuşmalarında, İBB ile yapacakları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Trafik sorunu için 5 milyon TL'lik anlaşma imzalanmıştı

Konuşmaların ardından, İBB Başkanı İmamoğlu ve Büyükelçi Satterfield ile USTDA Direktörü Abrajano arasında “İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi” için yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

İBB ve USTDA arasında, daha önce de 22 Eylül 2019’da, İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı.