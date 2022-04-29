İBB'de gözaltına alınan Ş.D. tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) girişi sırasında gözaltına aldığı Ş.D.'nin sorgusunu tamamladı. Hakkında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtilen Ş.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ş.D. tutuklandı.

İBB, Ş.D. ile belediyeyi ilişkilendiren haberler üzerine konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmıştı. İBB yaptığı yazılı açıklamada, gözaltına alınan Ş.D.'nin Avrupa Birliği (AB) destekli sınırlı süreli bir projede çalışmasına rağmen istenilen adli sicil kaydının temiz olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin daha önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak görev yaptığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verilmişti.

“Habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul’da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde de görev almaktadır.

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin emniyet güçlerince ilk araması, 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze gelinerek yapılmıştır. Söz konusu kişinin, ameliyat olacağı için idari izinli olduğu bilgisi emniyet güçlerine verilmiştir. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişi kendi adıyla 18 Nisan 2022 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yatmış ve 20 Nisan 2022 günü taburcu olmuştur. 7 gün boyunca da kendi ikametgahında istirahat etmiştir.

Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmiş, adeta söz konusu kişinin, İBB binasına girmesi için beklemiştir. 27 Nisan 2022 (bugün) saat 10:26’da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10:31’de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." (ANKA)