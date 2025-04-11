İBB'de yeni atama! Genel Sekreterlik görevine Volkan Demir getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, boşalan pozisyonlara yeni atamalar gerçekleşti. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Genel Sekreteri görevine Prof. Dr. Volkan Demir getirildi.

Prof. Dr. Volkan Demir kimdir?

1975 yılında doğdu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına henüz üniversitede okurken atıldı. 1998 yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde göreve başladı. 2003 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi’nde devam eden akademik hayatında Sayın DEMİR, 2010 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu ve 29 Mart 2018 tarihinde atandığı Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nı Kasım 2023’e kadar sürdürdü.

Çalışmaları için 2004 yılında Fransa’da ve 2007 yılında da Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirlik sınav komisyonu üyeliği, Enflasyon Muhasebesi konusunda TÜRMOB ve Bakanlık iş birlikleriyle yapılan çalışmalarda komisyon üyeliği görevlerini de üstlendi.

İlgi duyduğu konu başlıkları; vergi uygulamaları, serbest bölgeler, vergi muhasebesi, sermaye piyasaları ve borsa, uluslararası muhasebe ve denetim standartları, kurumsal yönetim ve ekonomi ile sosyal bilimler alanlarında dijitalleşme, KOBİ’lerin finansal yönetimi ve değerlemesi, kalkınma ajansları ve mali destek sistemlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaları çeşitli dergilerde yayımlanmış, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş, birçok projede yürütücülük ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. European Accounting Association (EAA) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir.

11 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri V. olarak atanan Prof. Dr. DEMİR, evli ve 3 çocuk babasıdır.