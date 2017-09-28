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İBB'de yeni başkan bugün belli olacak

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi, bugün yapılacak seçimle belli olacak.

İBB'de yeni başkan bugün belli olacak
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İstanbul'un yeni belediye başkanı bugün belli olacak.

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından, yeni başkanı seçmek için Vali Vasip Şahin başkanlığında bir toplantı yapılacak. Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşecek oylamada, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri yeni başkanı belirleyecek.

İlk oylamada 3'te 2 çoğunluk aranacak ve bu gerçekleşmezse oylama tekrarlanacak. Bu oylamada da sonuç alınamazsa salt çoğunluk aranacak. Büyükşehir belediyesi meclisinin 310 üyesi bulunuyor ve buna göre 156 oy alan aday başkan seçilecek.

Bu yöntem de başarısız olursa en çok oyu alan aday başkan olacak.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu

AK Parti ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul'u yönetecek.

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