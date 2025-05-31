İBB'deki 5. dalga operasyon sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP’li ilçe belediyelerine yönelik sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen 5. dalga operasyonu siyaset gündemini sarstı. Operasyon kapsamında, 5 CHP’li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gelişmelerin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti. Parti tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başkanlığında olağanüstü toplantı yapılacağı duyuruldu.

Toplantıya İstanbul milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları il başkanları ile İBB Meclis Grup yönetimi davet edildi.