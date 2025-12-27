Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? İBB toplu ulaşım araçları yılbaşında ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak’ta kent genelinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yılbaşı gecesinde yaşanması beklenen yoğunluğa karşılık vermek amacıyla da sefer sayılarının artırıldığı bildirildi.

Bazı metro hatları 24 saat çalışacak

Yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı toplu taşıma araçları yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak’ta ücretsiz hizmet sunacak. Ayrıca yılbaşı gecesi mevcut sefer planına ek olarak otobüslerde 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ilave sefer düzenlenecek. Bazı metro hatlarının da 24 saat boyunca çalışacağı belirtildi.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek."