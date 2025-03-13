İBB'den bazı TV ve gazeteciler hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden İstanbul Dijital Medya A.Ş, bazı TV ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Medya A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, şirketin faaliyetleri hakkında yalan/yanlış paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Bekir Tiryaki, Levent Gültekin, TGRT Haber, Nuray Başaran, Cem Küçük ve Mustafa Toköz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Yapılan açıklamada, şirketin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetlerinin Sayıştay müfettişleri tarafından incelendiği ve herhangi bir hataya rastlanmadığı ifade edildi:

"Şirketimizin faaliyetleri hakkında devamlı olarak yalan/yanlış paylaşımlar yapan, haber yapan, televizyonda yorum yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirketimizin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişleri tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve herhangi hata ya da yanlışa rastlanmamıştır.

Şirketimizin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı, bazı gazetecilere düzenli bütçe aktarıldığı, bu bilgilerin savcılıkça ya da emniyet birimlerince tespit edildiğine dair paylaşımlar tamamen yalandır. Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz."