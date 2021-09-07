İBB'den faizsiz 600 - 1200 TL destek avans

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ailelere destek olmak için yeni bir uygulama geliştirdi.



İstanbul Büyükşenir Belediyesi iştiraki Belbim'in ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile başvuru yapan ve başvurusu onaylanan ailelerin İstanbulkart'larına 600 ile 1200 TL para yatacak.

Destek avans, Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilecek.

Destek hesabı kullanan kişiler ayda 100 TL taksitlerle bu parayı geri ödeyecek.