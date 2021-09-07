İBB'den faizsiz 600 - 1200 TL destek avans
İBB, ailelere 600 ile 1200 TL faizsiz ve masrafsız destek avans verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ailelere destek olmak için yeni bir uygulama geliştirdi.
İstanbul Büyükşenir Belediyesi iştiraki Belbim'in ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile başvuru yapan ve başvurusu onaylanan ailelerin İstanbulkart'larına 600 ile 1200 TL para yatacak.
Destek avans, Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilecek.
Destek hesabı kullanan kişiler ayda 100 TL taksitlerle bu parayı geri ödeyecek.
Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 6, 2021
1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldığınız avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilirsiniz.
Başvuru için;https://t.co/9XSzDTiF5W pic.twitter.com/dFrXJNTBmG