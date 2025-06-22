İBB’den iklim eyleminde küresel başarı: İstanbul, CDP 2024 yılı A Listesi’nde

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce her yıl düzenli olarak hesaplanan İstanbul’un Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Belediyemizin yıl boyu gerçekleştirdiği iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları “Carbon Disclosure Project (CDP)” Ağına raporlanıyor.

İBB, bu kapsamda üst üste iki yıldır en yüksek kategori olan “A Listesi”ne girerek çevresel sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul, bu başarıyı Türkiye’den elde eden ilk ve tek büyükşehir belediyesi olma unvanını sürdürüyor.

Bu yıl dünya genelinde yaklaşık 1.000 şehir çevresel verilerini CDP-ICLEI Track aracılığıyla raporladı ve bu şehirlerden 752'si puan aldı. Puan alan şehirlerin sadece yüzde 15'i çevresel şeffaflık ve iklim eyleminde ilerleme göstererek “A” notunu aldı. A Listesi şehirlerinin çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika listesinde yer alırken, Asya listesinde “A” notunu alan 10 şehir arasında, Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi yer aldı.

New York, Tokyo, Paris ve Londra gibi şehirlerin de yer aldığı bu listede İstanbul’un da bulunması, kentin çevresel kararlılığını ve uluslararası saygınlığını pekiştirirken, Türkiye’deki diğer şehirlere de örnek oluyor.

“İBB, çevresel liderliğibi kanıtladı”

CDP’nin resmi açıklamasında; şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi, A Listesi’ne girerek çevresel liderliklerini kanıtladı. Her iki belediye de iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehir planlaması ve doğa temelli çözümler konularındaki somut adımlarıyla öne çıkıyor."