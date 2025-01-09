İBB’den iş ilanı! İtfaiye, zabıta ve memur kadrolarına 1.532 personel alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), itfaiye eri, zabıta memuru ve memur pozisyonları için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına dayalı başvurular, belirli koşulları sağlayan adaylardan kabul edilecek.

Başvuru tarihleri ve şekli

İBB'ye yapılacak başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvuru için adayların yalnızca bir pozisyon seçme hakkı bulunuyor. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuracak adaylar için, uygulamalı sınavdan önce boy ve kilo ölçümü yapılacak. Şartları taşımayan adayların eleneceğk ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise yasal işlem yapılacak.

Memur kadrolarına başvurular ise şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne yapılabilecek. Posta gecikmelerinden kaynaklı sorunlardan kurum sorumlu olmayacak.

Genel ve özel şartlar

Başvuru yapacak kişilerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel şartları sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, itfaiye eri ve zabıta memurları için boy ve kilo ölçüleri ile yaş sınırı gibi özel koşullar aranacak.

Sınav süreci ve konuları

İtfaiye eri ve zabıta memurları için yazılı ve uygulamalı sınav, memur adayları için ise sözlü sınav yapılacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru adaylarının sınavları Yenikapı Etkinlik Alanı’nda, memur adaylarının sözlü sınavları ise Saraçhane’deki Belediye Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav konuları arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri, 657 sayılı Kanun ve mahalli idarelere ilişkin temel mevzuat bulunuyor. Uygulamalı sınavlar ise mesleki bilgi ve fiziksel dayanıklılık ölçümlerine dayanacak.

Başvuru belgeleri

Başvuru sırasında adayların; kimlik belgeleri, diploma örnekleri, KPSS sonuç belgeleri, biyometrik fotoğrafları ve diğer istenen evrakları sunmaları gerekiyor. Eksik bilgi veya belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruların ardından, adayların KPSS puanlarına göre sıralaması yapılacak ve her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi (https://www.ibb.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar sınav giriş belgelerine, aynı tarihten itibaren e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden erişebilecektir.