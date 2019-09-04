İBB'den İSPARK, Hamidiye Su ve BELTUR ile ilgili açıklama

04 Eylül 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ongun Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede, “İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır. Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül’de 11 TL olacaktır. Bu ücret muadili markalar ölçeğinde Hamidiye’yi hala en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. BELTUR’un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.” ifadelerine yer verdi.

Ongun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım:

1) İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 4, 2019

2) Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül’de 11 TL olacaktır. Bu ücret muadili markalar ölçeğinde Hamidiye'yi hala en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 4, 2019