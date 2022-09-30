İBB'den İstanbulkart kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) resmi tatiller ve bayramlardaki ücretsiz toplu ulaşım hizmetiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ekim ayından itibaren resmi tatillerde ve bayramlardaki ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanabileceği bildirildi.

Turistlerin ve göçmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hakkı olmayacağının belirtildiği açıklamada, birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’ların anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartların kişiye özel hâle geldiği vurgulandı.

Kişiselleştirme sisteminin yapılabilmesi için İstanbulkart Mobil uygulamasının veya kartın internet sitesinden kaydolunabildiğinin anımsatıldığı açıklamada, İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin yararlanabildiğine değinildi. 31 Aralık 2022 tarihinde de anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, şunları söyledi:

“İstanbulkart, artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum, İstanbulkart’a yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim, artık İstanbulkart’a yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğinizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkart’ı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz, ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık’tan sonra kullanıma kapatılacak.” (ANKA)