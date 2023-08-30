İBB'den kuraklığa karşı yeni hamle: Bahçe ve peyzaj abonelerinin suyu kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kuruluşu İSKİ'nin yazılı açıklamasında, su ve kanalizasyon idarelerinin ana görevinin öncelikle insani tüketim amaçlı içme ile kullanma suyu ihtiyacının karşılanması olduğunu kaydetti.

Bu durumun İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinin 24. maddesinde anlatıldığı belirtilen açıklamada Marmara Bölgesi'nde uzun süreden beri olağanüstü bir kuraklığın yaşandığına, ardı ardına sıcaklık rekorlarının kırıldığına, bu durumun su kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz duruma dikkati çekildi.

Açıklamada, yaz aylarıyla beraber ortalama günlük su tüketiminin de geçen yılların ortalamasının çok üzerine çıkıp 3 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştığı, barajlardaki güncel doluluk oranının ise bugün yüzde 29,49 oranına gerilediği belirtildi.

15 bin abonenin suyu kesildi

Açıklamada, şöyle devam edildi: "Suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik duyurularımıza rağmen günlük su tüketiminde arzulanan azalma sağlanamayınca, su arzının güvenliğinin temini için birtakım tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. İSKİ, yaklaşık 7 milyon aboneye hizmet vermektedir. 7 milyon abone içerisinde ise 15 bin 462 konut/iş yerine ait bahçe ve peyzaj sulama aboneliği bulunmaktadır.

Bu abonelerin aylık su tüketimleri ortalama 100 bin metreküp civarında iken son dönemlerde 800 bin metreküp seviyesine ulaşmıştır. Bu verileri değerlendiren İSKİ, 16 milyon İstanbullu hemşerimizi susuz bırakmamak, abonelerimizin öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması adına bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar almak durumunda kalmıştır."

Açıklamada, barajlarda su rezervlerinin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan kararın gözden geçirileceği ve bahçe sulama aboneliklerinin su kullanımına yeniden izin verileceği bildirildi.