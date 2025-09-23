İBB’den metro açıklaması: İki hat için tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) düzenlenen basın toplantısında, belediyenin yaptığı faaliyetler anlatıldı.

Saraçhane'deki Başkanlık binasındaki toplantıda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbulluların, çok uzun zaman sonra yeniden halkçı belediyecilikle tanıştığını söyledi.

İstanbul'a yaptıkları faaliyetlere değinen Aslan, "Metro yapımında rekor kırıldı. Kentin dört bir yanında altyapı yenilendi. Kamuya ait alanlar yeniden halkın kullanımına kazandırıldı" ifadelerini kullandı.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Aslan, "Bilmenizi isterim ki hiçbir hizmetimiz aksamıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hızla, ara vermeden çalışmaya, üretmeye devam diyoruz" dedi.

Kentte yapımı süre metro çalışmalarına işaret eden Aslan, "Sancaktepe-Sultanbeyli metromuzu ocak ayı içinde açmış olacağız. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metromuzu da 2026 Mayıs ayında inşallah açmış olacağız. Şu anda Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızda deneme sürüşleri devam ediyor. Bir süre sonra Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında da deneme sürüşlerimize başlayacağız" diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İBB'nin eğitim, kreş, öğrenci yurtları, emeklilere yönelik ve Kent Lokantası gibi bazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısında bir gazetecinin, "Avrupa yakasındaki metrolarda durum nedir? Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman hattında acaba bir gecikme var mı?" sorusunu Demir, "Avrupa tarafına geldiğinizde Kirazlı-Halkalı hattının tamamlanma oranı daha geride. Müteahhidiyle geçen hafta görüştük. 2026 başından itibaren o da aktif hale gelmeye başlıyor. Onun batıya doğru ilerleyen ikinci fazı var. Bu ikinci faz konusunda teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çünkü zemin etüdü çok metroya uygun çıkmadı. Dolayısıyla da onunla ilgili hem ilgili bürokrasi kanallarıyla hem de bizim teknik arkadaşlar zemin kısmını değerlendirmeye devam ediyor" diye yanıtladı.