İBB'den okul servis ücretlerini düşürecek karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, özellikle özel eğitim kurumlarında, çeşitli mazeretlerle ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin çok üzerinde ücret talep edilmesi görüşüldü.

Bu kapsamda, mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanların, velilerin talepleri doğrultusunda UKOME standartlarında ve fiyat tarifesinde servis hizmeti vermesi zorunluluğu getirildi.

Karar kapsamında, Öğrenci ve Servis Taşımacılığı Yönergesine, "Taşımacılar, ek hizmet talep etmeyen ve UKOME standart ve tarifeleriyle taşımacılık talep eden öğrenci velilerinden gelen taşımacılık talebini karşılamak zorundadır." ibaresi eklendi.