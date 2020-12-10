İBB'den oltacılara üç metre şartı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı’nın 9 Aralık’ta yayınladığı genelgeye uygun olarak, kentin olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni pandemi önlemlerini yaşama geçirmeye başladı.

İBB Trafik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Eminönü, Karaköy, Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde yerlere sosyal mesafe işaretlemeleri yapılıyor. Çalışmayla, olta balıkçılığı yapanlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılması ve böylece bulaşın azaltılması amaçlanıyor. Yanı sıra İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından Kasım’da yayınlanan açık alanlardaki sigara yasağının uygulanması için de denetimlerini sürdürüyor.

Alınan önlemlere uymayanlara ise cezai yaptırım var. Önlemlere uyulması noktasında yapılan uyarıları dinlemeyenler hakkında denetim ekipleri, Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemi başlatacak.