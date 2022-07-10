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İBB’den selzedelere 7 bin TL nakit yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7 bin TL nakit yardım yapılması kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt’ta meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara nakit yardımında bulunacak.

Dün gece İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde oluşan su baskınlarında mağdur olanlara İBB Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7 bin TL nakit yardım yapılacağını duyurdu.

İBB’den yapılan duyuruya göre, söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek.

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