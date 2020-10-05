İBB'den seyyar işgaliye izinleriyle ilgili açıklama

05 Ekim 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yetki ve sorumluluk alanında kalan İstiklâl Caddesi, Taksim Meydanı ve civarında açılan 58 tezgâhtan mevzuata uygun olan 27’sine izin verildiği bildirdi.

Açıklamada, "Bu tezgahların işgaliye izinlerinin, yetkisi olmadığı halde Beyoğlu Belediyesi tarafından verildiğini tespit eden İBB, 2018 -2019 ve 2020 yıllarına ait işgaliye ödeme makbuzlarını ibra eden tezgâh sahiplerinin haklarını korudu. Bu çalışma sırasında 26 tezgahtan 11’nin aynı fırın şirketine ait olduğu da ortaya çıktı. İBB, İstanbul genelinde, amacı dışına çıkarak fırıncılara verilen, kazanç kapısı haline gelen, tekelleşen seyyar işgaliye izinlerini 2020 yılı başında iptal etti. Sıhhi bir yöntem olmayan, sağlık açısından risk oluşturulan açıkta kahvaltı hizmeti verilmesini de ortadan kaldırıldı." denildi.

58 başvuru 27 izin

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu kararlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten İBB, Taksim’deki tezgahların belirlenen prensipler dışında kaldığını tespit etti. İBB, işgaliye ödemelerinin Beyoğlu Belediyesi’ne yapılmasıyla ilgili, herhangi bir yazışmaya da belgeye de ulaşamadı. Bunun üzerine İBB, İstiklâl Caddesi, Taksim Meydanı ve civarında Beyoğlu Belediyesi tarafından yetkisi olmadığı halde, işgaliye izni verilen simit, mısır, kestane tezgâhları işletenlerin, sıkıntı yaşamamaları adına, 2018-2019, 2020 yıllarına ait işgaliye ödeme makbuzlarını ibraz etmelerini istedi. Makbuzlarını ibraz edenlere, İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, işgaliye izni verileceği bildirilerek gerekli yazışmalar yapıldı. Yapılan uyarılar sonucunda, 58 işgaliye sahibinin Zabıta Daire Başkanlığı’na müracaat etmelerini sağladı. Daha önce belirtilen tarihlerdeki işgaliye makbuzlarını ibraz eden 27 tezgâh sahibinin izinleri verildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sırasında, 26 simit tezgahının, belirli fırıncılara birden fazla verildiği tespit edildi. Örneğin, bir firmaya 11, bir başka firmaya beş tezgâh verildiği ortaya çıktı. Tekelleşme olarak görülmesi gereken bu tablonun İBB'nin işgaliye izin prensiplerine aykırı olduğu aşikardır. Bu sebeple; bir kişiye veya firmaya birden fazla işgaliye izni verilmesi, Zabıta Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmedi. Bununla birlikte, tezgâh sahiplerine ve Beyoğlu Belediyesine, yetkileri olmadığı halde İBB’nin sorumluluk alanında verdikleri, simit tezgahlarında tekel oluşturan bu tablonun ortadan kaldırılması amacıyla, bir hafta içinde tezgahları kendi belediye sorumluluk alanlarına çekmeleri istendi. Aksi halde, İBB yetki ve sorumluluk alanlarında çalışmalarına müsaade edilmeyeceği vurgulandı."

5 seyyar kahvaltıcıya izin verilmedi

İBB’nin yetki ve sorumluluk alanlarında açıkta seyyar kahvaltıcılara izin verilmemesi ve bu yöntemlerin sıhhi açıdan sakıncalı olması nedeniyle 5 seyyar kahvaltıcıya da genel prensipler doğrultusunda izin verilmediği belirtilen açıklamada, daha önceki yıllarda, Beyoğlu Belediyesi tarafından yetkisiz olarak İBB sorumluluk alanında 2018 yılından itibaren işgaliye izni verilen ve bunu belgeleyen 27 vatandaşın işgaliye izinlerinin Zabıta İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yenilendiği bildirildi.