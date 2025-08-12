İBB’nin ardından Antalya’da da operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından aynı gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne de rüşvet operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından benzer bir haber de Antalya’dan geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncüsü oldu.