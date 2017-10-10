İBB'nin işgali davasında cezalar belli oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu askerin yargılandığı davada, Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu askerin yargılandığı dava karara bağlandı.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen karar duruşmasına 7 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıkların ve avukatların esas hakkındaki son savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve eski Üsteğmen Ayhan Bağdat'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca 5 sanığı da “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ayrı ayrı 200'er yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: DHA