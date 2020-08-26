İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getirildi

26 Ağustos 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 770 bin sterline İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayededen aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getirildi.



Portre ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın nadide tablosu nihayet İstanbul'a geldi. Şehrimizin tarihi açısından çok kıymetli bu eseri Saraçhane'deki Başkanlık Binamızda İstanbulluların görebilmesi için hazırlıyoruz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eseri, Londra'da müzayede evi Christie’s'te düzenlenen müzayedede 770 bin sterline İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın almıştı.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.