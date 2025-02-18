İBB'nin taksi plakası ihalesine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla başlattığı 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabında, bugün 150 taksi plakası için ihaleye çıkmayı planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı alındı.

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Davacılar, İBB’nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisinin olmadığını ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu savundu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ilk başta yürütmeyi durdurma talebini reddetmişti, ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na atıfta bulunarak belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB’nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

İBB'den konuya ilişkin açıklama

İBB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı olduğu düşünüldüğünde verilen bu karar, uygulamadaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi" ifadesine yer verdi.

Her bir taksi plakasının ihale bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenmişti, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkemenin verdiği karar ile ihale süreci şu an için askıya alındı. Dava süreci İstanbul İdare Mahkemesi’nde devam ederken, İBB ihale sürecini mahkeme kararının ardından tekrar başlatmayı planlıyor.