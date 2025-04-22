İBB'nin Tuzla hali projesinde 8 milyar liralık kamu zararı iddiası

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin, Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Projenin AK Parti'li İBB yönetimi döneminde 2017'de ihalesinin yapıldığını, inşaatının da büyük ölçüde ilerlediğini aktaran Türkyılmaz, projenin, İstanbul'un gıda tedarik zincirini rahatlatacak önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, 2019'da CHP'li İBB yönetiminin iş başına gelmesinin ardından projenin bir kenara bırakıldığını ve yepyeni bir proje başlatılmış gibi kamuoyuna duyurulduğunu öne sürdü.

Bu proje için bir ay önce yeniden ihale yapıldığını bedelinin de 8 milyar lira olduğunu öne süren Türkyılmaz, "Ve bu ihale, açık ihale yöntemiyle değil, 21/B maddesiyle yani pazarlık usulüyle yapıldı. Sormazlar mı, madem bu kadar acildi, 6 yıldır neredeydiniz? Madem acil değil, neden acilmiş gibi bir yöntemle ihale yaptınız?" dedi.

Bu 8 milyarlık ihale bedelinin, İstanbul'daki 24 ilçe belediyesinin yıllık bütçesinden çok daha büyük olduğunu savunan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Tek bir projeye, yıllardır sürüncemede bırakıldıktan sonra 8 milyar lira harcanıyor. Ve bu sadece bir gecikme değil, milyarlarca liralık bir kamu zararı."