İBB'ye 3. dalgada 16 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın üçüncü dalgasında gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Salı günü düzenlenen operasyonda İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında ayrıca iki kişi hakkında arama kararı bulunuyordu.
4 kişi hakkında adli kontrol talebi
Gözaltındaki şüpheliler bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılar, şüphelilerin ifadelerini Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda aldı.
İfade işlemlerinin ardından 13 savcının ortak değerlendirmesiyle 16 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk işlemi gerçekleştirildi.