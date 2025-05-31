İBB’ye 5. dalga operasyon: Keskin siyasi çıkışlarıyla tanınan Aykut Erdoğdu kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonu bu sabah erken saatlerde başlatıldı.

Operasyon kapsamında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi notunda Aykut Erdoğdu’ya ilişkin “İBB iştiraki İstaç’ın yapmış olduğu bir sözleşmenin karşı tarafından alınan rüşvete aracılık ettiği” iddiası yer aldı.

Aykut Erdoğdu hakkında hakkıda verilen gözaltı kararında rüşvet alma ve irtikap suçlamaları bulunuyor.

Aykut Erdoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ağustos 1972 Kars doğumlu Aykut Erdoğdu, CHP’den 24’üncü, 25’inci, 26’ncı ve 27’nci dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

2023’e kadar dört dönem milletvekilliği yapan Aykut Erdoğdu’nun uzmanlığı uluslararası muhasebe ve denetim standartları, mali analiz, bilgisayarlı modelleme ve finansal modelleme.

1993’te a Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Aykut Erdoğdu, yüksek lisansını ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nden ‘kamu politikaları ve yönetimi’ üzerine yaptı.

1995’te Hazine Müsteşarlığı’na stajyer olarak giren Erdoğdu, bir süre sonra Hazine Başkontrolörlüğü’ne yükseldi.

Aykut Erdoğdu, Hazine Mesteşarlığı’nda Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden siyasete atılan Erdoğdu, 2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi.

Özel hayatıyla gündem oldu

Aykut Erdoğdu özel hayatı ve siyasi çıkışlarıyla adından çok söz ettiren siyasetçiler arasında başı çekti.

Eski eşi Özge Pömen, Haziran 2022’de sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, Erdoğdu’nun yeni eşi Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi’ne girmesi için dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu öne sürdü.

Erdoğdu bunun üzerine özür diledi ve eşi Tuba Torun’la CHP’den istifa etti. Erdoğdu, 1 Şubat 2023’te CHP’ye geri döndü.

Aykut Erdoğdu CHP’nin birinci parti çıktığı 2024 yerel seçimlerinde Ümraniye Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve yüzde 40,15 oy alarak ikinci oldu.