İBB'ye kayyum atanacak mı? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 'tutuklanma kararı' sonrası net konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.

'Yolsuzluk' soruştumasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, 'terör' soruşturmasından da tutuklanma talebi ise reddedildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından adliyedeki CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

'Kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemli'

İki kumpasla karşı karşıya olduklarını söyleyen Özel, "Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir." dedi.

Özgür kalması için tüm itirazlar yapılacak

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hızla özgürlüğüne kavuşması için de hem hukuki hem toplumsal itirazların yapılacağını belirtti.