İBB'ye kayyum atanacak mı? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 'tutuklanma kararı' sonrası net konuştu
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanma kararına ilişkin ilk açıklama geldi. Özel, İmamoğlu'nun terör soruşturmasından tutuklanma talebinin reddine işaret ederek, İBB'ye kayyum atanacak mı sorusuna da açıklık getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.
'Yolsuzluk' soruştumasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, 'terör' soruşturmasından da tutuklanma talebi ise reddedildi.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından adliyedeki CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.
'Kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemli'
İki kumpasla karşı karşıya olduklarını söyleyen Özel, "Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir." dedi.
Özgür kalması için tüm itirazlar yapılacak
Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hızla özgürlüğüne kavuşması için de hem hukuki hem toplumsal itirazların yapılacağını belirtti.