İBB'ye kayyum atanırsa CHP'nin tavrı ne olacak? Özgür Özel açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyum atanması durumunda nasıl bir tutum sergileyeceklerini açıkladı. Reuters'a konuşan Özel, “İBB'ye kayyum atanırsa belediye binasından çıkmayacağız ve kayyuma direneceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, dün sabah İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinden gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin oylarını artıracağını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecekteki seçimlerden korktuğunu ifade etti.

Özel, kayyum atama ihtimaline karşı güçlü bir duruş sergileyerek, İBB’nin kendi yönetiminde kalması gerektiğini savundu ve kayyuma karşı tüm gücüyle direneceklerini vurguladı.

Özel Saraçhane'de dün akşam yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ne mesaj verecek? Saraçhane'de Özgür Özel konuşmuyor, Saraçhane'de Saraçhane konuşuyor, İstanbul konuşuyor, sizler konuşuyorsunuz. Ona sesleniyorsunuz. İradenizi tanımayan, oy kendisine verilince baş tacı eden ama başkasına verilince o iradeyi hiçe sayana sesleniyorsunuz. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey, kalabalıklar sana sesleniyor.