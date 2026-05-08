İBB'ye 'yolsuzluk' operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale düzeni kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" ifadelerine yer verildi.

30 şüpheliden 29'u yakalandı

Açıklamada, örgütün İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ aracılığıyla usulsüz ve kurgusal bir ihale sistemi oluşturduğu, bu yöntemle ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29’unun yakalandığı aktarılan açıklamada, yurt dışında olduğu belirlenen 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.