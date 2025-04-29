İBB'ye yönelik 2. dalga gözaltılar: 52 kişi adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik başlatılan 2. gözaltı dalgasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nda aralarında yer aldığı 52 kişi gözaltına alınmıştı. 52 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan 2. gözaltına dalgasında yeni bir gelişme yaşandı. 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolleri yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.